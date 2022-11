O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deu conta esta sexta-feira de que o futebolista Pepe está «pronto para começar a dar o seu contributo» aos dragões, na sequência da lesão sofrida no início de outubro, antes do jogo com o Portimonense.

«O Pepe está a treinar já normal, está de fora há algum tempo, está nesta fase final e pronto para começar a dar o seu contributo à equipa», referiu Conceição, em conferência de imprensa, no Olival, no lançamento do jogo com o Boavista, da 13.ª jornada da I Liga.

Este é o último jogo na liga portuguesa antes da paragem para o Mundial 2022, prova para a qual Pepe foi convocado.

O internacional português não joga desde 4 de outubro, quando o FC Porto bateu o Bayer Leverkusen, por 2-0, para a Liga dos Campeões.

O Boavista-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio do Bessa.