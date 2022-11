O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defendeu esta sexta-feira, quando questionado pela sua expulsão em Mafra, no jogo da Taça de Portugal, que é preciso olhar de uma forma global para o futebol em Portugal, desde treinadores a árbitros, passando pelos jogadores e pelos dirigentes.

«Acho que temos de olhar para o futebol em geral, sem querer fugir à questão. Olhar para o que são os treinadores, equipas técnicas em Portugal, jogadores, qualidade dos jogadores no campeonato, para o que as equipas portuguesas têm feito na Liga dos Campeões. Há muita qualidade. Olhamos para o Mundial e há muitos jogadores que jogam em Portugal nas diferentes seleções e penso que não vai estar nenhum árbitro português no Mundial. Acho que há muito a melhorar e na arbitragem também», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, da 13.ª jornada da I Liga, dando o exemplo de que não há acesso aos áudios entre árbitro e vídeo-árbitro.

Depois, Conceição admitiu que pode corrigir «alguns excessos», que também existem no banco do FC Porto, mas que não vai mudar aquilo que é, enquanto estiver no futebol.

«Tem de melhorar também em alguns excessos, nomeadamente no nosso FC Porto e em mim, naquilo que é a minha postura e no que sou como treinador, mas não vou mudar, vou continuar a ser efusivo na forma como me manifesto. Posso ser expulso, como já fui, por festejar um golo. Posso olhar de forma mais fulminante para os meus jogadores e árbitros, já me expulsaram por causa desse olhar fulminante e vou continuar exatamente da mesma forma, porque há uma coisa que devo dizer e digo com tranquilidade e sinceridade: eu não preciso do futebol. Preciso do futebol num sentido, financeiramente não preciso do futebol, preciso do futebol porque sou apaixonado pelo futebol e vou continuar a dar daquilo que é a minha paixão e do que sou como ser humano. Quando deixar o futebol, não serei assim, estará outra pessoa mais calma e tranquila, que não o Sérgio Conceição», afirmou.

No seguimento da conferência, o técnico quis ainda esclarecer o que disse ao árbitro João Pinheiro, no final do FC Porto-Benfica. «Apanhei castigo porque o senhor Pinheiro escreveu que eu disse que era uma vergonha que ele era benfiquista. Não disse isso. Disse só, e isso é verdade, que ele era benfiquista. Ponto», garantiu.

«Não me estou a vitimizar por nada, eu sei que não sou um treinador fácil para os árbitros e para as equipas adversárias e sei que enquanto jogador não fui fácil para os treinadores que tive pela frente, mas daí eu estar a dizer que mudar não mudo. As pessoas não mudam, podem corrigir e tenho de corrigir alguns excessos», notou, ainda.

O Boavista-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio do Bessa.