Foi uma das novelas do mercado de verão nacional e, após vários dias de silêncio, Sérgio Conceição explicou abertamente os motivos que levaram a que o FC Porto não contratasse João Moutinho, permitindo que o internacional português rumasse a Braga.

Com a saída de Otávio, os dragões, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, precisaram de reorganizar o ataque ao mercado e focaram-se noutras posições.

«O Moutinho foi muito falado. O João teve a ver com o timing. Inicialmente, o presidente falou-me nessa situação, não olhando para o passado – se não tinha de olhar para o Vítor Baía, Fernando Couto, Jorge Costa – mas para o passado recente, parecia-me que estava em condições para nos ajudar. Falei com o João Moutinho ao telefone, no início dessa semana e, entretanto, com a saída do Otávio, houve que ajustar uma ou outra situação na capacidade que temos no mercado e esse timing não foi o melhor, até porque para essa posição temos o Baró – jovem da formação -, o Bernardo Folha, o Nico, um jovem em que o clube apostou e que já estava cá, o Varela, o Grujic e o Eustáquio. Temos seis jogadores para a posição que o Moutinho ocupa. Com a saída do Otávio, houve situações a ajustar e não existe a capacidade de, de um dia para o outro, como aconteceu com o Al Nassr, perder um jogador e vir buscar o Otávio e dar mais 20 milhões do que três semanas antes. Não usufruímos dessa capacidade e tivemos de conversar durante dois ou três dias sobre entradas e saídas para sermos competitivos durante a época e o João optou por ir para Braga. O João, o Quaresma ou o Pepe fazem parte do ADN do clube. Foi isto», explicou Conceição aos jornalistas, em conferência.



Com apenas cinco jogadores ausentes, o técnico portista abordou ainda a paragem competitiva para os compromissos das seleções e o trabalho desenvolvido no Olival durante esse período.



«Os treinadores esperam sempre mais. Houve momentos de grande brilhantismo nos anos em que estou aqui e mesmo assim, eu achava que existiam situações a melhorar. Andamos sempre à procura do máximo. Sei que há coisas que temos de melhorar, mas ainda não perdemos. Estamos em primeiro lugar, mas tenho consciência de que podemos e devemos fazer mais em termos de resultados. Não conseguimos ganhar todos os jogos até ao momento. Mas estamos aqui para isso, para evoluir a equipa e sermos competitivos. No final vamos perceber o que fizemos de bem e de menos bem», atirou.



O FC Porto joga na Reboleira, frente ao Estrela, às 19h15, desta sexta-feira.