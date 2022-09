O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou esta sexta-feira que, além da ausência de Otávio por lesão, o médio sérvio Marko Grujic ainda não está a 100 por cento, antecipando-se assim também a indisponibilidade para a receção ao Desportivo de Chaves, no duelo da 6.ª jornada da I Liga.

O técnico do FC Porto abordou a recuperação dos jogadores quando questionado sobre a vontade de jogar imediatamente a seguir, para responder a uma derrota – no caso a sofrida ante o Atlético de Madrid, para a Champions – e diz que a equipa está preparada «com as diferentes soluções no plantel».

«O jogar logo a seguir, se pudéssemos obviamente que sim, mas temos de ver a recuperação dos jogadores. Tivemos uma viagem, chegámos ontem, saímos do Olival por volta das 2h30/3h00, a equipa técnica acabou por ficar quase o dia todo e estamos aqui para iniciar o estágio e a preparação do jogo. É extremamente curto, tem os seus contras, mas obviamente o lado positivo estar numa Liga dos Campeões e poder lutar por um objetivo que é o principal, o campeonato», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao embate com os flavienses.

«Dentro disso, estamos preparados com as diferentes soluções no plantel, com toda a gente praticamente disponível, excluindo a situação do Otávio e a do Grujic, que ainda não está 100 por cento recuperado. Os outros estão prontos para ir a jogo, cabe-me escolher os onze melhores para iniciar o jogo», concluiu.

Manafá, que vinha treinado de forma integrada com o grupo, apesar de condicionado, já estará assim entre as possíveis opções do técnico.

O FC Porto-Desportivo de Chaves tem apito inicial marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.