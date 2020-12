Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi este sábado questionado pelos jornalistas sobre a diferença da equipa em termos defensivos da Liga para a Liga dos Campeões.

«São competições diferentes. Também a postura da equipa é ligeiramente diferente em relação às competições internas, estou a falar da forma como estamos em campo, estamos mais tempo a atacar», começou por dizer o treinador.

«Sinceramente, é verdade que temos sido mais competentes na Europa num ou outro momento de jogo, principalmente no processo defensivo. Há aspetos a melhorar porque essa vontade de ganhar e esse ascendente sobre o adversário é bom, mas de forma equilibrada, para que depois não possamos sofrer com isso», admitiu Sérgio Conceição, garantindo: «Estamos atentos e a tentar melhorar, mas temos noção que na Europa tem corrido bastante a esse nível.»

Questionado sobre os três golos sofridos no encontro da Liga com o Tondela, que os dragões venceram por 4-3, Sérgio Conceição afirmou: «Não fazemos disso um problema maior. Há mais situações em que tentamos melhorar. Se nos focarmos só no problema de ter sofrido três golos com o Tondela... podíamos ter feito oito ou nove também. Mas, lá está. Entrámos com muita facilidade no último terço do adversário, mas também quando eles saíram, saíam com facilidade para nos criar perigo.»

«Em termos ofensivos temos de manter a nossa dinâmica e estar mais atentos no processo defensivo para quando perdermos a bola reagirmos de outra forma», frisou o técnico.