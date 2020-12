Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito por o FC Porto ter renovado contrato com Sérgio Oliveira. O vínculo do médio de 28 anos, um dos capitães do clube, terminava no final da temporada, mas estende-se agora por mais quatro anos.

«Obviamente que fico satisfeito. Alem de ser um rapaz que fez um percurso praticamente todo aqui no FC Porto, tem vindo a evoluir de forma muito positiva. Fico contente por ele e pelo clube, que renovou com um jogador importante», disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela, da Taça de Portugal.

«Isto é o começar de um novo ciclo e é preciso dar continuidade», frisou Sérgio Conceição.