O FC Porto pode sagrar-se campeão esta quinta-feira, caso vença o Tondela e o Benfica perca com o Famalicão, mas Sérgio Conceição diz que o ambiente no plantel portista continua o mesmo.

«Foram dias normais de preparação do jogo. Temos de ganhar, estamos focados no Tondela, focados em ganhar os três pontos, tudo o que seja além disso não entra, não é vivido por ninguém aqui dentro», começou por dizer, quando questionado pelos jornalistas, mas fez questão de frisar em seguida:

«Não quer dizer que não pensamos no título desde que entrámos aqui no primeiro dia, nos objetivos que temos, e também em fazer uma carreira um bocadinho melhor na Liga dos Campeões, que não fomos capazes. Pensamos em tudo isso, no sucesso, isso é normal.»

Sérgio Conceição disse então que estes últimos dias foram vividos «exatamente da mesma forma». «Com a mesma responsabilidade, a mesma atitude, as mesmas horas de chegar aqui… por acaso hoje cheguei um bocadinho atrasado porque costumo fazer umas corridas... Não muda nada. Estamos focados só no próximo jogo com o Tondela», assegurou.

«A verdade é que estamos seis pontos à frente do nosso rival e faltam quatro jornadas para acabar o campeonato, é normal haver essas questões. Não sou hipócrita, obviamente que pensamos todos os dias desde o início da época nos títulos que temos de conquistar, é para isso que trabalhamos. Mas não falamos disso. Ali dentro não se comenta sequer essa situação», frisou.

Para poder ser campeão já esta quinta-feira, o FC Porto tem então de vencer o Tondela e Sérgio Conceição avisa que os dragões têm de estar «ao melhor nível» para conseguirem os três pontos.