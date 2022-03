Sérgio Conceição admitiu que poderá fazer mexidas no onze portista para a deslocação a Lyon e voltou a sublinhar o calendário de jogos apertado do FC Porto que, depois do jogo da Liga Europa, joga novamente no próximo domingo, no Bessa.

«Este ciclo de jogos foi infernal, muita competição. Olhamos para a competição, para a estratégia que defino para defrontar o adversário, não pensamos em dois jogos [ao mesmo tempo], mas olhamos para o calendário. Temos um dérbi com o Boavista, são três pontos muito importantes no principal objetivo da época. Vou perceber que onze me dá mais garantias para dar a volta ao resultado. Precisámos de gente de determinadas características para abordar o jogo, jogadores que me garantam que vamos ter produtividade», vincou em conferência de imprensa.

Ora, um desses jogadores é o central Pepe, que até já regressou aos treinos, esta manhã.

«Precisámos sempre de jogadores como o Pepe disponíveis. É um capitão muito presente, respeitado e adorado. É mais uma opção para formar o melhor onze», disse o técnico azul e branco.

Conceição abordou ainda a polivalência de Bruno Costa e deixou vários elogios ao jogador, que tem atuado várias vezes como lateral direito.

«Conheço-o há muitos anos. Começou aqui comigo. Quando jogavam também me diziam: ‘jogas a lateral, ala, médio ofensivo…’. Um jogador polivalente parece que nunca é bom em nenhum lado, desenrasca. O Bruno não é assim, é extremamente inteligente, jogador de rua, esperto a jogar. Tem um rendimento muito bom, como com a Lazio esteve muitíssimo bem numa posição que não é a dele, mas com uma eficácia incrível. Outros laterais dão outras coisas ao jogo, depende do que queira. Na formação era um ala», lembrou, antes de explicar o «sinónimo de equipa».

«É quando, em determinado momento do jogo, todos percebem o que vai acontecer ou o que é pedido. Os que estão a jogar e os que estão em casa, no setor defensivo ou na frente. Essa é a minha forma de ver o futebol, o central tem de perceber o movimento do avançado, o que faz em função do outro avançado, se vem mais no apoio ou profundidade. Tem a ver com o trabalho que fazemos e o conhecimento que passamos aos jogadores e o trabalho que fazemos no campo», rematou.

Depois da derrota por 1-0 no Dragão, o FC Porto defronta esta quinta-feira o Lyon, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, a partir das 20h00. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.