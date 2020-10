O brasileiro Otávio e o colombiano Luis Díaz estão em dúvida para o duelo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A atualização foi deixada esta segunda-feira pelo treinador Sérgio Conceição, na antevisão ao duelo com o Olympiakos.

«O Otávio e o Luis Díaz estão ainda em dúvida, não sabemos se vamos poder contar com eles. Vamos ver até à hora do jogo. Não são lesões graves, exatamente por isso esta dúvida, até à hora do jogo», afirmou Conceição, no Olival, em conferência de imprensa, antes do treino.

Além do médio e do extremo, que na segunda-feira evoluíram para treino integrado condicionado, Mbaye e Marcano também continuam ausentes, devido a lesões de recuperação mais prolongada.

O FC Porto-Olympiakos, da segunda jornada do grupo C, joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.