FC Porto volta aos treinos ainda com quatro baixas

Um dia após a vitória sobre o Gil Vicente no Estádio do Dragão por 1-0, o FC Porto voltou este domingo aos trabalhos no centro de treinos e já de olhos postos na receção de terça-feira ao Olympiakos para a Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição continua a não poder contar com Marcano, Mbaye, Otávio e Luis Díaz. Estes dois últimos evoluíram para treino integrado condicionado.

Esta segunda-feira Sérgio Conceição faz a antevisão ao jogo com a equipa grega que, ao contrário dos dragões (que perderam com o Manchester City), entraram em cena na Liga dos Campeões com uma vitória diante do Marselha de André Villas-Boas.