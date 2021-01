Sérgio Conceição comentou a falta de Otávio, que testou positivo à covid-19 antes do jogo com o Benfica, e no rescaldo do clássico lançou dúvidas sobre a utilização do médio contra o Sporting, na meia-final da Taça da Liga.

«Otávio? Estou dependente da zaragatoa na antevéspera do jogo [com o Sporting]. É verdade. Estou a rir-me mas não é para rir. Nós preparamos o jogo mas temos más notícias na véspera infelizmente com esta terrível pandemia como vocês sabem», afirmou o técnico portista que não poderá contar também no jogo com Taremi, que foi expulso esta noite contra o Benfica.

O FC Porto defronta o Sporting na próxima terça-feira, em Leiria, em jogo da meia-final da Taça da Liga, com início às 19h45.