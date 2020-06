O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deixou esta terça-feira rasgados elogios a Pinto da Costa, presidente dos dragões que foi reconduzido a novo mandato no passado domingo.

«Dar os parabéns aos sócios e ao numero de sócios que foram votar, é bem demonstrativo da força do associativismo que o FC Porto tem. Isso é a base de qualquer grande clube. Depois dar os parabéns aos três candidatos, principalmente os outros dois [Nuno Lobo e José Fernando Rio], em avançar com novas ideias, é sempre bom», afirmou, na antevisão ao encontro com o Marítimo.

«Depois a última palavra vai para a continuidade do nosso presidente. É uma referência para nós em termos de FC Porto e também para o futebol mundial. É o mais titulado de sempre, com uma capacidade e inteligência fora do normal. Estamos a falar do melhor dirigente de sempre, na minha opinião. Espero poder ajudá-lo este ano, eu e a minha equipa técnica.»

