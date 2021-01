Pepe evoluiu para treino condicionado, mas Sérgio Conceição diz que ainda não sabe se o central poderá defrontar o Famalicão, recusando que haja gestão para a final four da Taça da Liga com o Benfica.

«O Pepe está melhor, vamos ver até à hora do jogo se é possível usá-lo, mas não é a pensar no Benfica, é no estado físico do jogador. Não posso prever como é que ele vai estar daqui a sete dias ou dez dias. Não faz sentido.»

O técnico foi ainda questionado sobre se conta com Felipe Anderson até final da época, tendo em conta que o jogador cedido pelo West Ham não tem sido muito utilizado. «Enquanto estiver aqui a trabalhar connosco, conto sempre com o jogador, com todo os jogadores», disse, frisando: «Já sabem que não falo de mercado.»

Questionado sobre Nakajima, Sérgio Conceição respondeu da mesma forma: «O mercado está fora do Olival». A palavra mercado gerou dúvidas por entre os jornalistas, mas o técnico adiantou: «Não vale a pena falar. Eu percebo e respeito a vossa curiosidade sobre estes temas, mas não é hora e o local para falar sobre estas situações.»