O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse esta sexta-feira que o que mais o «admira» no processo instaurado a si e ao administrador da SAD dos azuis e brancos, Vítor Baía, após a queixa do Benfica, é o envolvimento do presidente do Benfica, Rui Costa, seu ex-colega de seleção, no caso.

Na conferência de imprensa de antevisão à visita a Paços de Ferreira, Conceição citou o que disse antes do jogo com o Santa Clara e que levou ao processo e mostrou surpresa com o dirigente dos encarnados.

«Eu só vim hoje aqui [à conferência], devo dizer, por respeito, porque provavelmente não faria a conferência mais uma vez e não era para fugir de nada, de nenhuma questão. Estes casos, casinhos, processos… Vamos lá ver: eu até trouxe aqui para vos dizer o que disse o que foi o motivo do processo [ndr:olha para a cábula]. Digo eu na última conferência: “Eu não tenho de entrar em detalhes sobre as nomeações, é evidente que houve erros do passado, mas as pessoas podem errar. O VAR é uma ferramenta importante, mas quem está atrás do VAR é sempre uma pessoa, ou várias. Se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem. Podem errar. Como eu erro a fazer a equipa, na estratégia para o jogo. Todos erramos. Só não pode haver dois pesos e duas medidas, na reta final é importante que as pessoas estejam no máximo, a dar o seu melhor, cada um no seu papel e no seu trabalho. Depois digo: todos os intervenientes no jogo têm de dar o seu melhor, nós, treinadores, jogadores e todos os departamentos. Estamos sempre no máximo. Queremos que todos estejam”. Fui processado por isso, por dizer que quero que toda a gente esteja no melhor», começou por dizer, falando depois de Rui Costa.

«A mim o que me admira mais é isto ser levantado por um homem do futebol, que é meu ex-colega, que está habituado a ganhar dentro do campo e não com estes casinhos. Isto é o que mais me admira no Rui Costa ao levantar isto. Muito sinceramente, tinha de dizer isto, estava aqui entalado. Já cá veio para fora», concluiu.

Logo a seguir, questionado sobre se as declarações de quinta-feira do presidente do Paços, Paulo Meneses, que disse à RR esperar que «o Paços não venha a pagar a fatura de algum tipo de pressão», poderiam também dar origem a um processo, Conceição diz que «dá-se a importância que se dá dependendo de quem é».

«Eu acredito que seja um visado. Eu, quando falo eu, FC Porto, obviamente. E também tenho algumas pessoas que não gostam de mim, faz parte, não se pode agradar a toda a gente e eu, com certeza, não agrado a muita gente. Mas isso é outra história. Não sei se haverá ou não, não sei se também – e há pouco estava a falar no presidente do Benfica – se se vai abrir um processo pelas declarações do senhor Schmidt em relação ao VAR, bem mais agressivo do que eu. Não sei. Eu também não estou muito preocupado com isso, o meu foco é o jogo de amanhã», rematou.

O Paços de Ferreira-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio Capital do Móvel. Fábio Veríssimo é o árbitro do encontro, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.