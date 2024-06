Sérgio Conceição deixou, esta terça-feira, uma mensagem de despedida aos adeptos do FC Porto, horas depois de ter confirmado a saída do comando técnico dos azuis e brancos.

Através das redes sociais, o treinador partilhou um vídeo com alguns dos momentos que viveu no clube, juntamente com um texto em que fala sobre o percurso que realizou no FC Porto, inclusive como jogador.

Entre presidentes, treinadores, jogadores e até os apanha bolas, Sérgio Conceição agradeceu a todos o apoio que sentiu desde que chegou à porta do Estádio das Antas, «para iniciar a maior viagem» da sua vida.

A fechar o texto, o técnico deixou a garantia de que vai para sempre respeitar o símbolo do FC Porto, «independentemente de quem o estiver a usar».

Leia a mensagem de Sérgio Conceição na íntegra: