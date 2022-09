O FC Porto tem protagonizado um mau arranque de temporada e soma apenas duas vitórias nos últimos seis jogos. Derlei, antigo jogador dos dragões, admitiu que este momento que a equipa atravessa não era expectável.

«O Benfica começou bem, a vencer todos os jogos. Naturalmente, complica um pouco, mas, se virmos o que há pela frente, é natural que a desvantagem seja recuperada. Mas, pelas declarações, nota-se que o Sérgio sente que tem de acender uma 'luzinha' vermelha, que a equipa tem de colocar o pé no acelerador para que o FC Porto volte a ser aquilo a que nos habituou», afirmou aos jornalistas, no World Scouting Congress, esta quinta-feira.

«Faltou um ou outro daqueles jogadores da espinha dorsal que o Sérgio tem como base: o Diogo Costa, o Pepe, o Uribe, o Otávio e o Taremi. Em alguns jogos faltaram esses jogadores, que são de extrema importância e fazem falta à equipa, nem que seja 45 minutos.»

Derlei não acredita que Sérgio Conceição «atire a toalha ao chão» e assinalou que o mau arranque de época «já aconteceu noutros anos e a equipa deu sempre a volta».«Todos sabemos que o Sérgio Conceição não desiste de nada. É evidente que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai sair do FC Porto e tenho a certeza de que sairá pela porta que entrou, porque ele, além de ser um grande treinador e uma grande pessoa, é um grande portista, com um grande coração.»

«Ele sente algo diferente pelo clube e sempre conseguiu demonstrar isso através das equipas que monta. Os jogadores passam, saem, chegam e ele vai metendo miúdos em várias funções, sente-se que é um trabalho que faz com grande paixão. Não está relacionado com questões financeiras ou se há um mau resultado, sentimos que a direção tem dado todo o apoio ao Sérgio. Enquanto assim for, jamais ele vai atirar a toalha», acrescentou.

O antigo avançado reconheceu que o FC Porto perdeu protagonistas «com qualidade», como Vitinha e Fábio Vieira, mas frisou que os clubes portugueses têm de vender para «equilibrar as contas». Contudo, essa dificuldade financeira, é prejudicial.

«Pode não haver condições para ir ao mercado buscar um jogador que tenha as mesmas características. É um trabalho extra para o treinador, fazer com que o novo jogador se adapte à forma de jogar. Leva um pouco de tempo», frisou.

Derlei lembrou ainda que os novos reforços precisam de tempo «para que consigam entender o que é o FC Porto». O 'Ninja' salientou também a evolução de Pepê e está na expectativa para ver mais de Gabriel Veron.