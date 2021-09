Coates, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves foram dados como indisponíveis para as respetivas seleções e entretanto Ruben Amorim já confirmou que os últimos dois não vão estar aptos para o Clássico.

Momentos antes, Sérgio Conceição foi instado a comentar as possibilidades de ter esse trio pela frente.

«Não faço ideia. Não faço parte do departamento médico do Sporting. Não sei em que condições estão esses jogadores. Acredito se não estiveram nas seleções foi porque não podiam mesmo. Acredito muito no que é a palavra dos jogadores. Depende da recuperação que eles fizerem neste período. Há sempre dúvida de um ou outro elemento que pode entrar na equipa. O mercado fechou e o Sporting teve uma ou outra entrada de qualidade», afirmou Conceição, que sobre o onze do FC Porto adiantou pouco: «Independentemente do jogo que tenhamos pela frente, há sempre nuances. Trabalhamos características diferentes, dependendo de cada jogo. E para este existe também uma estratégia, olhando para os pontos fortes e para algumas fragilidades do Sporting.»

Sobre a estratégia, o técnico dos dragões detalhou na conferência de imprensa os fatores que podem desequilibrar o Clássico: «Temos de ser fortes nos quatro momentos do jogo: na organização ofensiva e defensiva e na transição ofensiva e defensiva. Há um quinto momento, que são as bolas paradas. E há ainda um sexto, que ninguém pode controlar: o talento individual. Não há estratégia que possa condicionar o momento de inspiração de um determinado jogador.»

O FC Porto e Sporting defrontam-se este sábado, às 20h30, em jogo da 5.ª jornada da Liga.