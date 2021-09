Corona aproveitou a ida à seleção do México para dizer que precisa de jogar mais e Sérgio Conceição não tardou a responder.

Na conferência de imprensa desta tarde, no Olival, o técnico portista esclareceu o seu ponto de vista sobre o mexicano.

«Vejo [as declarações de Corona] de uma forma muito positiva. O que é que ele disse? Que precisava de jogar mais? E nós também precisamos que ele jogue mais», afirmou Conceição esta tarde.

Refira-se que ala de 28 anos esteve perto da saída no último mercado de transferências, tendo sido alvo do interesse de Sevilha e Milan. Corona chegou ao FC Porto em 2015/16, vai para o sétimo ano de dragão ao peito e termina contrato com o clube no final desta época.

O FC Porto entra em campo frente ao Sporting, este sábado, às 20h30, em jogo da 5.ª jornada da Liga.