Sérgio Conceição defendeu que o Clássico contra o Sporting, agendado para o próximo sábado, deveria ter sido adiado.



«Se devia ter sido adiado? É fácil de responder: é lógico que sim. Não há outra resposta que possa dar. Não faz sentido fazer um jogo de campeonato nestas condições», frisou, na conferência de imprensa desta tarde, no centro de treinos do Olival.



O treinador do FC Porto enumerou ainda as dificuldades que sentiu na preparação para o encontro da Alvalade, recusou questionar as opções de Fernando Santos, que convocou Diogo Costa e não o utilizou, e lembrou que Corona, Uribe e Luis Díaz vão chegar na só esta noite, a menos de 24 horas do Clássico.



«Não tenho de comentar as decisões do nosso selecionador nacional. Em relação ao que é a dificuldade na preparação para o jogo, obviamente que saímos prejudicados em relação ao adversário. [Nas seleções] Os nossos jogadores tiveram mais de mil e tal minutos que os do adversário e fizeram mais de 200 mil quilómetros de viagem. Parece que não, e estamos no início de época, como ouvi ontem um ou outro comentador dizer que não há problema... É uma estupidez dizer isso. É a saúde dos jogadores que está em causa. Esta madrugada à 1h30 da manhã estava a ver o Luis Díaz a fazer um golo [na Colômbia, pela seleção] e vai juntar-se à equipa hoje à noite, assim como o Uribe e o Corona. Estamos a falar da preparação de um jogo que é importante frente a um adversário difícil. Preparar o jogo dentro destas condições, quase uma semana e meia com dez jogadores, não é de todo normal. Estamos habituados a fornecer as diferentes seleções, ficamos todos contentes, mas a calendarização não é normal», argumentou o técnico dos dragões.



Conceição explicou que dificuldades teve para preparar a equipa, com um grupo reduzido, mas salvaguardou que não irá depois do jogo voltar ao tema.

«Não é fácil a preparação do jogo. Há várias formas de trabalhar a equipa. Há o trabalho com imagens, com vídeos, com análise dentro do balneário, mas não há nada como o treino. Não temos tempo para isso. Não temos os jogadores disponíveis. Vamos ter jogadores, quando chegarmos a Lisboa, quase a entrar no dia do jogo. Se calhar, entram no hotel já no dia do jogo. É complicado. Agora, não podemos aqui agarrar-nos única e exclusivamente a isso. Os departamentos desportivo e clínico vão estar em cima desses atletas para em conjunto percebermos se estão em condições ou não para ir a jogo. Depois, decidiremos pela melhor equipa para ganhar ao Sporting amanhã. Sem lamúrias ou lamentações. Depois do jogo não me vão ouvir falar mais desta questão dos jogadores em cima da hora», concluiu.

O FC Porto entra em campo frente ao Sporting, este sábado, às 20h30, em jogo da 5.ª jornada da Liga.