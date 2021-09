Apesar de o Sporting ter vencido 45 das 87 receções ao FC Porto para a I Liga e só ter perdido uma das derradeiras 12, os dragões pontuaram nas últimas quatro visitas a Alvalade, ou seja a última derrota do FC Porto em casa do Sporting já tem cinco anos.

Desde a temporada 2017/18, os comandados de Sérgio Conceição conseguiram um triunfo, em 2019/20, então o primeiro desde 2008/09, e três empates, sendo que na época passada estiveram também muito perto de vencer.

À porta fechada, devido à pandemia da covid-19, os dragões chegaram ao intervalo na frente, graças a golos do colombiano Matheus Uribe, aos 25 minutos, e do mexicano Jesús Corona, aos 45, depois de Nuno Santos dar vantagem aos leões, aos nove.

Na segunda parte, os dragões seguraram a vantagem quase até ao final, mas, aos 87 minutos, os comandados de Rúben Amorim chegaram ao empate, por intermédio do suplente Luciano Vietto, que tinha substituído Jovane Cabral, aos 56.

Este tento evitou o que seria a segunda vitória consecutiva do FC Porto em Alvalade, depois do triunfo por 2-1 em 2019/20, antes da pandemia, em 05 de janeiro de 2021.

Perante 41.247 espectadores, os golos foram apontados por três jogadores que já não atuam em Portugal: o maliano Marega (seis minutos) e o brasileiro Soares (73) faturaram para os azuis e brancos e o argentino Marcos Acuña (44) para os anfitriões.

O FC Porto conseguiu, assim, o primeiro triunfo em Alvalade desde 05 de outubro de 2008, quando também tinha vencido por 2-1, com tentos do argentino Lisandro López (18 minutos) e de Bruno Alves (31), contra um de João Moutinho (28, de penálti).

Depois desse embate, os dragões estiveram 10 jogos sem vencer, mas, nesse período, prevaleceram as igualdades, num total de seis, a um golo em 2010/11 e 2014/15 e a zero em 2011/12, 2012/13, 2017/18 e 2018/19.

Como pontuou em 2017/18 e 2018/19, o FC Porto soma já quatro jogos consecutivas sem perder em Alvalade, o melhor registo desde o ciclo entre 1990/91 e 96/97, no qual somou seis vitórias e um empate, muito por culpa de Domingos e Kostadinov.

Nas contas dos últimos 33 anos, mais precisamente desde 1988/89, é mesmo o FC Porto que manda, com mais dois triunfos do que os anfitriões (12 contra 10).

Para encontrar a última vitória dos leões é preciso recuar à época 2016/17: em 28 de agosto de 2016, em embate da terceira ronda, o argelino Slimani, aos 14 minutos, e Gelson Martins, aos 26, deram a volta ao tento inicial do brasileiro Felipe, aos oito.

Os leões ganharam ainda por 3-0 em 2009/10, com tentos de Yannick Djaló, do russo Izmailov e de Miguel Veloso, por 1-0 em 2013/14, com um tento de Slimani, e por 2-0 em 2015/16, com mais dois do argelino.