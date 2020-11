Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa, após a vitória do FC Porto sobre o Marselha para a Liga dos Campeões:

«Não tínhamos de gerir nada, tínhamos de ir à procura da vitória. Na grande ambição que temos em cada jogada que disputamos somos uma equipa forte. O Marselha foi muito mais agressivo do que foi no jogo do Dragão. A nossa entrada no jogo fez-se de uma forma equilibrada, com algumas dificuldades na primeira fase de construção do Marselha. Eles tinham os laterais muito baixos. Não me lembro de tirando a bola parada não criaram grande perigo. Depois da alteração que fiz, metendo Otávio no corredor central e o Luis Díaz na esquerda, subindo a ação dos alas, pegámos no jogo, fizemos o golo e acabámos bem a primeira parte.»

[Sobre a morte de Reinaldo Teles] «Esta vitória é para a família e para o seu irmão. Passou muitos anos aqui no FC Porto e era amado por toda a gente, não só do FC Porto. Quando soube do seu falecimento é obvio que me tocou particularmente. Cheguei ao FC Porto com 16 anos e todo o meu trajeto foi sempre acompanhado pelo senhor Reinaldo. É uma tristeza profunda da minha parte e das pessoas que amam o FC Porto. A preparação do jogo não mudou. Agora, em termos emocionais é difícil gerir uma situação do género. Tive de o fazer, porque sou profissional. Não foi nada fácil. Foi dos momentos mais difíceis que eu tive, nesse sentido, na minha carreira.»

[Sobre Zaidu] «Dei-lhe uma ou duas marteladas durante a semana. Não é só a ele. É a todos os jogadores que necessitam de aprender e de fazer o trabalho que queremos que façam para depois darem este tipo de resposta que deram hoje no jogo. Falo de todos os Zaidus, não só do Zaidu que fez o golo.»