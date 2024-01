Além de Nico González, Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre outro jogador do FC Porto que ganhou espaço no onze titular nos últimos jogos: Francisco Conceição.

O jovem de 21 anos está de regresso aos dragões, depois de uma época no Ajax que não correu de maneira perfeita, e Sérgio Conceição considera que essa experiência nos Países Baixos foi importante para o crescimento do jogador.

«Foi determinante porque não jogou. Essa travessia no deserto fez-lhe bem, a todos os níveis. Faz parte da evolução do jogador, o crescer como homem. A qualidade estava lá, é o mesmo caso do Nico. É preciso que eles percebam que isto é um mundo competitivo, somos postos à prova diariamente. Se não estivermos sempre no máximo, é difícil», afirmou o técnico portista.

«Eles têm de pensar que têm algo de fantástico para estarem no FC Porto. A partir desse momento há outras coisas importantes, como o treino, o trabalho tático, o pós e o pré-treino. E depois toda uma vida em que têm de cuidar-se. Têm de andar focados. Não quer dizer que não tenham o seu tempo para a família, os amigos, mas o foco principal tem de ser o futebol, que é o que fazem. Se for ao contrário, têm muito mais dificuldade, mesmo com o talento que possam ter», acrescentou.

Conceição revelou ainda que Gonçalo Borges é baixa certa para a receção ao Moreirense, depois de ter sofrido uma contusão no tornozelo.

«Precisávamos dos pontos que ele levou no pé, foram 15. Estava muitíssimo bem no treino de ontem [quinta-feira], e não só. Nas últimas semanas também. Teve a infelicidade de ter uma lesão, que é impeditiva para amanhã [sábado]», disse.