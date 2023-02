O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Ac. Viseu (1-0), em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

Acho que é normal, estamos a disputar uns quartos de final da Taça, contra uma equipa que tem feito um trajeto muito interessante na II Liga. O estado do relvado também proporcionava que o Académico pressionasse de uma forma mais forte. Foi sempre um jogo de muitos duelos, muita luta, com muita vontade das duas equipas. Acabámos naturalmente por chegar ao golo, criámos mais uma ou outra situação. Vitória difícil, mas justa.

[Alterações no onze] Impossível pensar dois jogos ao mesmo tempo. Olhei para o que era saúde dos jogadores. Olhamos para o jogo e definimos o melhor onze em função de algumas situações do lado estratégico e tático. Dentro disso, olhámos para esse jogo e não para o próximo. A partir de amanhã vamos pensar no Sporting.

[Indicações a André Franco durante o jogo] Faz parte da minha forma de estar, intervenho muito no treino e no jogo. o André jogou numa posição ligeiramente diferente, mas quero que venha para dentro. Também é capaz de aparecer em zonas de finalização, apesar de não ter muitos minutos, trabalha sempre no máximo. Isso é que me dá gozo. Isto é a prova de que sinto mesmo que todos são importantes.

[Sequência com poucos golos sofridos] Vamos agora à procura da nona vitória. É um rival com qualidade, que luta pelos mesmos objetivos que nós, vamos prepará-lo da melhor forma para prepara o jogo e conseguirmos três pontos importantes. Já temos dois títulos este ano, seis anos seguidos nas meias-finais da Taça e o caminho faz-se caminhando.»