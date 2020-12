O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Vitória de Guimarães (3-2), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«Estou cá para retificar alguma coisa que não corra bem. Percebemos em estágio que um jogador importante para a manobra da equipa não podia jogar, o Otávio. Por isso entrou o Romário, que pisa terrenos mais de acordo com o que eu queria para o lado esquerdo. Saiu por causa do amarelo, um jogo que podia ser perigoso. E o Pepe foi por lesão. Criámos situações para fazer golos, mas na segunda parte voltámos a andar atrás do resultado. A reação da equipa foi sempre boa.

[Reação do FC Porto] Fomos reativos, eu não queria. Queria que fôssemos uma equipa com o caudal ofensivo que tivemos, mas não devíamos ter perdido as bolas que perdemos. Estivemos sempre equilibrados, mesmo o Sarr deu uma excelente resposta. Os jogadores que entraram estiveram acima de toda a gente, deram algo à equipa que eu precisava.

[Zaidu retraiu-se por causa de Quaresma?] Não sei se ele pesou, se o agarrou ao colo, não faço a mínima ideia. O que ele tem de fazer não tem de ser condicionado pelo jogador que tem à frente. Hoje não esteve tão bem, mas é compreensível. Isso acontece.

[Análise a 2020] Em termos desportivos assinava já por baixo ganhar a mesma coisa que ganhámos este ano. Estão a apagar a luz [iluminação no Afonso Henriques começou a desligar-se neste momento], mas ainda falta algum tempo para sermos campeões, não sei se vão ligar a água também. Espero que toda a gente tenha boas entradas e que 2021 seja um ano de esperança.»