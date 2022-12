Zaidu, Evanilson e Francisco Meixedo em tratamento e Gabriel Veron em treino condicionado, além dos seis internacionais que participam no Mundial 2022 (Diogo Costa, Pepe, Otávio, Grujic, Eustáquio e Taremi), foram as dez ausências para o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, no treino deste sábado, no Olival.

Na sessão de preparação para o jogo da Taça da Liga, ante o Desportivo de Chaves, na próxima quinta-feira (19 horas), em Chaves, Sérgio Conceição voltou a contar com quatro nomes da equipa B: Abraham Marcus, Roko Runje, Vasco Sousa e Wendel Silva.

Este domingo, a equipa azul e branca folga.

O regresso ao trabalho está marcado para as 10h30 de segunda-feira, no Olival.

No grupo A, ao fim da primeira jornada, FC Porto, Desp. Chaves, Vizela e Mafra somam todos um ponto e estão iguais também nos golos, com um saldo de 2-2 cada.