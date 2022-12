O FC Porto voltou a cumprir mais um treino esta terça-feira, com vista à preparação do encontro diante do Vizela, agendado para sexta-feira.

No Olival, foram quatro os nomes que não trabalharam às ordens de Sérgio Conceição, uma vez que estão entregues ao departamento clínico: Pepe, Eustáquio, Zaidu e Francisco Meixedo fizeram apenas tratamento.

Tal como na véspera, Roko Runje, guarda-redes croata de 21 anos da equipa B, voltou a trabalhar sob o olhar de Conceição.

O FC Porto defronta o Vizela na sexta-feira, a partir das 20h30, em jogo da terceira jornada do grupo A da Taça da Liga.