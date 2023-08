O FC Porto encerrou, este sábado, a preparação para o encontro com o Farense com três nomes no boletim clínico.

Romário Baró, Gabriel Veron e Evanilson não treinaram às ordens de Sérgio Conceição na sessão matinal que decorreu no Olival.

Os dragões recebem o Farense este domingo, pelas 18h00, em jogo da segunda jornada da Liga. Pepe e Wendell, ambos por castigo, também são baixas no lado portista.