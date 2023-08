O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao FC Porto depois de nenhum elemento dos dragões ter comparecido na flash interview, após a vitória em casa do Moreirense (2-1), na ronda inaugural da Liga.

Além disso, os azuis e brancos foram multados em 10.200 euros e Vítor Bruno, que assumiu a liderança da equipa devido ao castigo de Sérgio Conceição, foi punido com uma coima de 306 euros.

«Pese embora as deligências levadas a cabo pelos Delegados da Liga, nenhum elemento da equipa técnica visitante se apresentou na Flash Interview final a fim de realizar a respetiva entrevista rápida, nem apresentaram qualquer justificação para o ato», lê-se no comunicado do CD.

Os dragões também foram multados em 2.040 euros por atrasarem o início da primeira e da segunda parte e receberam outra multa de 510 euros pelo comportamento incorreto do público.

Wendell, expulso por acumulação de amarelos já nos descontos, foi suspenso por um jogo.