Questionado sobre o desentendimento com Ruben Amorim no final do Clássico da Taça, Sérgio Conceição quis arrumar o assunto, mas deixou claro que a estabilidade emocional não altera por treinar um clube grande.

«Essa situação está fechada, a cortina fechou. Se estivessem em minha casa nas férias e eu numa peladinha com os meus filhos, viam que tenho o mesmo feitio do que a treinar um clube grande ou noutro jogo. O meu caráter, personalidade e o que sou como líder ou pai de família não muda com as circunstâncias ou por treinar um clube maior ou menor, sou eu. Ponto. Não muda pela pressão», disse na conferência de antevisão ao jogo em Paços de Ferreira.

