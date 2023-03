Sérgio Conceição esteve perto de rumar ao Nápoles em maio de 2021, para suceder a Gennaro Gattuso, mas tal cenário não se veio a confirmar. O presidente do clube italiano Aurelio De Laurentiis revelou agora que usou o nome do técnico do FC Porto para poder garantir a contratação do atual treinador Luciano Spaletti.

«A minha intuição deu certo. Fui a Milão encontrar-me com Spaletti e disse-lhe: "Luciano, tenho um grande problema. Se Gattuso não continuar, preciso de ti". E ele: "Não. Só vou em junho". No final, arranquei-lhe um "sim", mesmo que fosse para o imediato. Mas sou um cavalheiro e não queria despedir Gattuso. Talvez tivéssemos chegado à Liga dos Campeões se o tivesse feito», contou, citado pelo Goal, à margem da atribuição de um prémio a Spaletti.

«Entretanto, para despistar todos, passei por [Sérgio] Conceição, [Massimiliano] Allegri, que veio quatro vezes aos meus escritórios dar-me aulas de futebol. Depois veio o bom Luciano [Spaletti] devolver-nos aos três primeiros em Itália», acrescentou o líder da equipa que está em primeiro no campeonato italiano.

Nessa altura, recorde-se, De Laurentiis falou em exclusivo ao Maisfutebol e garantiu que era «completamente falso» que Conceição fosse o novo treinador do Nápoles.

«O Jorge [Mendes] é um verdadeiro amigo. Tivemos várias conversas nos últimos três meses e ele propôs três ou quatro treinadores, mas nunca começámos qualquer negociação. Nunca conversei com Sérgio Conceição», disse à data.

Dias depois, Spaletti foi apresentado no Nápoles e Conceição, que estava em final de contrato, renovou por mais três temporadas com o FC Porto.