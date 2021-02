Sérgio Conceição aproveitou a conferência de imprensa pós-Boavista para clarificar algumas questões que o têm incomodado. O treinador do FC Porto explicou as ausências que teve nas conferências de imprensa, recuperou o momento da lesão de Nanu no Jamor e voltou às arbitragens de Braga:



«Queria clarificar algumas questões, a começar pelas conferências de imprensa. Em 64 conferências estive em 57. São mais de duas horas em que estive convosco. Nunca fugi aos jornalistas, era o que mais me faltava. Tenho gosto em falar, quando as perguntas são sobre futebol. Em quatro das conferências estava com febre e em dificuldades. Noutra o presidente falou antes e não queria falar por cima. Noutra, antes do Sp. Braga, tinha sido expulso. O resultado da suspensão só saiu à tarde e por isso não estive na conferência. São esses os motivos para as ausências.»



[sobre as últimas arbitragens]



«Queremos serenidade, mas temos de dizer basta em relação ao que tem acontecido. Resumo isso em três palavras. Incrédulos: ando há tantos anos no futebol e nunca vi tantas decisões de arbitragem a ter tanta influência; frustrados: a nossa dinâmica de jogo no Jamor, mesmo não sendo rica, dava para estarmos mais perto de ganhar se a arbitragem estivesse bem; em Braga vocês viram estivemos mais de 80 minutos reduzidos; tristes: por não conseguir os resultados que queríamos.