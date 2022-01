Sérgio Conceição foi questionado sobre a saída de Luis Díaz no mercado de janeiro e acabou por falar igualmente com Tecatito Corona e Sérgio Oliveira, que foram negociados pelo FC Porto nas últimas semanas. Nanu foi a outra saída do clube portista nesta reabertura do mercado.

«Já tive a oportunidade de falar sobre isso na flash, não vale a pena estar a repetir-me. Estou consciente da exigência que este clube tem com os seus profissionais, da própria exigência que eu tenho, comigo próprio e com todos. Essa forma de estar não muda.

Estamos a falar de quatro jogadores, três deles… O Corona foi há dois anos o melhor jogador da Liga, no ano passado foi considerado o Sérgio, este ano estava a ser o Luis Díaz... Isso tem o seu peso.

Hoje tinha no banco dois laterais, dois centrais, dois guarda-redes e dois meninos, o Gonçalo e o Francisco, para além do Toni Martínez para a frente.

Mas isto faz parte do meu trabalho, encontrar soluções, numa situação muito difícil, em que claramente o aspeto financeiro foi muito mais forte do que aquilo que é o possível sucesso desportivo.»