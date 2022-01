Após a vitória frente ao Marítimo (2-1), Sérgio Conceição foi confrontado com os elogios de Ruben Amorim ao FC Porto. Após a conquista da Taça da Liga, o treinador do Sporting voltou a enaltecer a qualidade dos dragões.

«No campeonato, estamos a seis pontos do FC Porto, que está incrível. Está a jogar muito bem, não perde pontos, acho que até já passou o recorde de pontos do mister Villas-Boas», disse Ruben Amorim.

Sérgio Conceição diz que esses elogios são «canções de embalar».

«Não ouvi as declarações do Ruben Amorim, mas isso é música para os meus ouvidos. Tenho mais alguns anos que o Ruben, acredito que tenha respeito pelo FC Porto como nós temos pelo Sporting, mas canções de embalar, já há muito tempo que não as ouço. Canto sim aos meus filhos, agora ao meu filho mais pequeno», atirou o técnico portista.