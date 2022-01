Ruben Amorim fez mea-culpa por se falar muito no mau momento do Sporting, mas sublinhou a identidade vincada da sua equipa, além de elogiar a época do FC Porto.

«O problema de se falar tanto do mau momento também é culpa minha. Sou muito exigente, digo sempre não gostei de determinados, em vez de valorizar mais aquilo que fazemos bem. Às vezes cometo esse erro.

Mas acabámos de ganhar a Taça da Liga e estamos nas outras três frentes. No campeonato, estamos a seis pontos do FC Porto, que está incrível. Está a jogar muito bem, não perde pontos, acho que até já passou o recorde de pontos do mister Villas-Boas. Estamos nas meias-finais da Taça de Portugal e vamos jogar contra a melhor equipa do mundo na Champions.

A nossa identidade nunca esteve em causa. Nem sempre demos a melhor resposta, mas a identidade não acredito que haja uma equipa em Portugal com identidade tão definida.

Por isso, eu também sou culpado dessa fase mais negativa por falar disso depois dos jogos. Terei de ter mais cuidado a analisar os jogos e não focar tanto nos problemas.»