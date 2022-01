Ruben Amorim em declarações na conferência de imprensa após a vitória por 2-1 sobre o Benfica, que valeu ao Sporting a conquista da Taça da Liga.

«Para além dos títulos, tenho de realçar a forma como a equipa jogou vindo de duas derrotas que nos deixaram a seis pontos do FC Porto no campeonato. Com esta fase sentimos como é frágil a nossa envolvência, apesar do apoio constante dos adeptos como hoje voltou a acontecer.

Precisamos de títulos e é bom conseguir estas vitorias ao mesmo tempo que lançamos gente que sente o que é o Sporting. Este foi um título muito importante para solidificar o que estamos a fazer.»

[Benfica com mais bola em dado momento foi estratégia?]

«Não. Nunca pensamos atrair sem bola. Ideia é sempre ter bola. Mas era o Benfica que estava do outro lado. Jogámos contra o João Mário, o Weigl, o Cebolinha que é muito forte no um contra um. Não jogamos sozinhos, mas acho que estivemos sempre por cima no jogo.»

[época com mais reviravoltas porque sofre mais golos]

«A equipa entrou muito bem hoje. Na única jogada que o Benfica fez, marcou o golo. Sabíamos que ala esquerda é muito forte com o Cebolinha e o Grimaldo. Mas já houve jogos em que entrámos pior e não sofremos. Hoje, entrámos bem, tivemos bola, criámos oportunidades. Mas tenho de realçar a personalidade da equipa pela forma como deu a volta ao marcador.»

[vitória importante para elevar o moral]

«Agora os jogadores vão festejar no autocarro com alguma cerveja e champanhe, mas depois temos de recuperar já para o próximo jogo, com o Belenenses, porque temos o terceiro classificado a seis pontos e se perdermos, eles apanham-nos.»

[sobre o regresso de Porro, que fez assistência para o golo da vitória]

«O Porro é um jogador muito especial, tem características de que precisamos e gostamos muito, até pelo ambiente que traz para o balneário. Mas quero realçar o trabalho do Esgaio, que hoje até acabou com umas queixas. Ele joga a lateral, a central, e continua a dar boa resposta. Por isso, falando do Porro, gosto de realçar o jogador que o Esgaio é.»