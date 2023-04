Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 1-0 no dérbi com o Boavista, da 30.ª jornada da Liga:

«[Quem está mais forte dos três da frente?] Não sei. Sei, mas não quero responder. Acho que os jogos têm todos uma história diferente. Num momento pensa-se que a equipa está muito bem e faz um jogo mau e faz uma semana fantástica. Vem-me sempre à cabeça o Rio Ave, fiquei traumatizado. Ganhámos Sporting, semana normal e jogámos com um adversário que explorou situações onde não estivemos tão bem. Em cada jogo vai ser fundamental estarmos no máximo da concentração competitiva, concentrados durante a semana porque os treinos são muito importantes. Só assim podemos ter a possibilidade ainda de, no último jogo, estarmos a disputar o campeonato.»