Sérgio Conceição aplaudiu o discurso de Miguel Queiroz, basquetebolista do FC Porto, no final da vitória no clássico desta quinta-feira frente ao Benfica. Miguel Queiroz garantiu aos adeptos que a equipa de basquetebol do FC Porto nunca desiste e vai dar sempre tudo pela instituição.

«Podem ter a certeza absoluta de uma coisa: nem sempre ganhamos, nem sempre perdemos, mas nunca vamos desistir. Esta é a mensagem que quero passar aos adeptos: hoje ganhámos e esta aqui a prova de que nunca desistimos.»

Sérgio Conceição ouviu estas palavras e utilizou as redes sociais para aplaudir o basquetebolista.