Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitória por 5-0 frente ao Moreirense, em partida da 18.ª jornada da Liga:

«Mesmo marcando cedo, a equipa sentiu algumas dificuldades perante um adversário que se organizou bem defensivamente, difícil de entrar por dentro, uma vez que tinha bem planeado como anular a nossa ideia ofensiva. Demoramos a perceber o que devíamos fazer para encontrar o tal espaço e criar perigo.

Os jogadores mostraram sempre uma grande determinação, preparados para transição da defesa para o ataque. Sabíamos que o Moreirense tem jogadores dotados tecnicamente, sobretudo nas saídas para o ataque. Fomos sempre à procura do golo que nos desse mais tranquilidade. Conseguimos na segunda parte, num esquema tático ofensivo. A partir daí o jogo abriu e conseguimos fazer mais golos.»

[Sobre o Moreirense] «Temos de dar valor, fora só tinham perdido na casa do líder da Liga. É uma equipa bem trabalhada. O Moreirense estava a conseguir jogar diretamente nas costas da nossa linha defensiva. Eu acho que devíamos ser mais pressionantes no portador da bola.»

[Vencer com goleada dá mais confiança?] «Não traz confiança. Houve jogos em que ganhamos pela margem mínima e o conteúdo foi mais interessante do que hoje. Olho para outras situações. Houve outros jogos, como frente ao Sp. Braga, em que a equipa foi mais equilibrada. Hoje, nem sempre estivemos bem defensivamente. No fundo, ganhar 1-0 e ter conteúdo rico, deixa-me mais feliz.»

[O momento de Wendell] «Dá sempre o melhor nos treinos, depois há jogos mais conseguidos. Trabalha de forma dedicada. Os nossos laterais têm liberdade ofensiva, mas têm de estar presentes no equilíbiro que pedimos. Eles absorvem a mensagem e o resultado é trabalho de toda a semana.»