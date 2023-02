FC Porto e Sporting defrontam-se este domingo em Alvalade, para a 20.ª jornada da Liga, numa altura em que as duas equipas estão separadas por sete pontos. Os dragões seguem no segundo posto, com 45, enquanto a equipa leonina é quarta classificada, com 38.

Apesar da diferença pontual, Sérgio Conceição está convicto de que o Sporting ainda acredita que pode sagrar-se campeão nacional.

«É um jogo importante para as duas equipas, são duas equipas que lutam pelos mesmo objetivos e ninguém dentro do Sporting estará a pensar que estão a lutar pelo segundo lugar. Não. Pela minha experiência, olhando para as pessoas que compõem o clube, principalmente a equipa técnica e jogadores, tenho a certeza absoluta de que eles ainda pensam no título. E nós também. É um jogo importante, mas não decisivo. É importante», reforçou Conceição em conferência de imprensa.

O clássico deste domingo está marcado para as 18h00 e poderá seguir ao minuto no Maisfutebol.