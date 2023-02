O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou que Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Eustáquio, Otávio, Veron e Evanilson estão lesionados e vão falhar o clássico com o Sporting, embora o internacional canadiano ainda possa recuperar a tempo do jogo deste domingo.

«Em termos de opções, não podemos esconder que temos sete jogadores de fora e ficamos com menos soluções. Não devemos fazer disso algo que seja decisivo para o jogo. O meu discurso normalmente é de acreditar em toda a gente, bastam 11 e depois alguns no banco, não sei se serão suficientes para completar o banco, mas estamos aqui para dar luta, trabalhar e com o pensamento de ir buscar os três pontos, que são importantíssimos na nossa caminhada», começou por dizer na antevisão ao encontro com os leões.

«Estão fora, o único que pode recuperar é o Eustaquio», acrescentou.

O treinador do FC Porto destacou que «em cinco anos e meio» à frente da equipa «é a primeira vez que acontece estar tanta gente de fora».

«O nosso hsitorico de lesões é bom, não temos muitas lesões, mas este é um momento que temos de passar», vincou, elencando ainda as razões para os problemas físicos que afetam o plantel.

«É um bocadinho por tudo. As lesões acontecem… temos dentro da equipa técnica o nosso departamento médico que é muito competente, olhamos para todos os pormenores, mas há situações que não podemos evitar como a do Esutaquio, que no jogo sofreu uma pancada no joelho. O Fábio Cardoso no início do treino da véspera do Académico também se lesionou e não era de prever. Algumas também são pela tal fadiga e um calendário apertado, uma densidade competitiva muito grande», reconheceu.

O FC Porto vai a Alvalade este domingo defrontar o Sporting, a partir das 18h00, num jogo da 20.ª jornada da Liga que poderá seguir ao minuto no Maisfutebol.