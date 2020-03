O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, enviou uma mensagem de força aos profissionais de saúde e às forças de segurança do país, no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

«Neste momento delicado, queria mandar um abraço de muita força às equipas de saúde e forças de segurança», referiu Sérgio Conceição, já após sublinhar que as «equipas de sucesso têm como base a competência, a solidariedade, capacidade de trabalho, espírito de sacrifício». «Nós temos equipas de excelência nas diferentes áreas em Portugal», notou, este sábado.

«Todos nós podemos ajudar, mas nós não somos os heróis, os heróis são vocês. Obrigado e muita força», concluiu o técnico dos azuis e brancos, através de um vídeo publicado nas suas contas oficiais, nas redes sociais.