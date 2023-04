O FC Porto venceu o Benfica no Estádio da Luz e, no caminho de regresso à Invicta, Sérgio Conceição parou em Fátima, numa manifestação da sua fé, juntamente com outros elementos do staff e do plantel.

O técnico do FC Porto, católico devoto, partilhou um vídeo da visita ao santuário já durante a noite. Um gesto habitual em Conceição, que noutras ocasiões, em particular no regresso de jogos em Lisboa, tem feito paragem em Fátima para rezar e agradecer à Virgem.