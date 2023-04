Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória no Clássico contra o Benfica, na Luz, numa partida da 27.ª jornada da Liga:



«São três pontos, apenas isso. Foi em casa do rival e quando ganhamos pontos à equipa adversária, neste caso a um rival direto, costuma dizer-se que entre equipas que lutam pelos mesmos objetivos, são jogos de seis pontos. Vem-me à cabeça outros jogos que fizemos e nos quais não fomos tão competentes.



O Benfica tem sido mais regular do que nós e por isso, está na frente com sete pontos de vantagem. Penso que não houve história. Fomos superiores em todos os momentos. Houve muitas situações que poderíamos ter concluído melhor e sair daqui com um resultado mais volumoso. Os jogadores interpretaram na perfeição a estratégica que foi definida- apesar de alguns limitações. A preparação não foi fácil também. Estamos aqui para dar luta até ao fim e no final fazemos as contas.



Não abdicámos da nossa postura em campo dentro das características da equipa. A equipa pressionou alto, teve uma ocupação do espaço muito interessante com e sem bola. Aqui e acolá não definimos tão bem nem fomos tão clarividentes na saída para o ataque. De qualquer das maneiras, foi um jogo competente. Sabíamos que o Benfica tem muita dinâmica nos corredores laterais no processo ofensivo, o Otávio é muito inteligente no jogo e consegue ser ao mesmo tempo um segundo avançado e um terceiro médio. Teve um papel importantíssimo. Limitámos muito o espaço entre linhas onde o Rafa acelera muito com bola e onde o João Mário e o Aursnes estão muito por dentro. Era importante estarmos compactos para esse espaço não existir. Hoje não houve história. O Benfica tem sido mais regular e por isso, vai em primeiro. Temos de correr atrás.



O campeonato está difícil. Não vale a pena fazer futurologia porque... vou usar um chavão, mas é mesmo. O próximo jogo é que é. À medida que o final se vai aproximando, cada jogo tem o seu peso. Não tenho dúvidas de que estamos para dar luta e mostrámos isso. É preciso demonstrar, no mínimo, o mesmo carácter e atitude competitiva contra o Santa Clara.»