A FIGURA: Grimaldo

Esteve muito longe do Grimaldo habitual, ainda assim foi o jogador do Benfica que mais se aproximou do seu nível. Teve muito mais trabalho defensivo do que aquele a que está habituado e também por isso apareceu menos vezes do é normal nas zonas ofensivas.

O MOMENTO: golo de Uribe desnorteou a águia (45m)

Apesar da desvantagem na classificação, o FC Porto pareceu sempre mais dentro do jogo e o golo de Uribe, que deu na altura o empate em cima do intervalo, deixou o Benfica a jogar sobre brasas. Passes errados em catadupa, dificuldades em sair da pressão e má definição em quase todo o campo.

OUTROS DESTAQUES

António Silva

Logo aos quatro minutos fez um corte absolutamente decisivo já na área a impedir o remate de Taremi. O lance teve tanto de providencial como de perigoso. Porque ficou no limite do penálti e também pelo estado em que deixou o jovem central do Benfica, que pareceu deslocar o ombro na jogada. Tal como o resto da equipa, acusou muito o golo do empate. Errou logo a seguir no lance do golo anulado a Galeno e voltou a abordar mal uma bola com o mesmo Galeno no 2-1 marcado por Taremi.

Gonçalo Ramos

O avançado esteve muito bem no lance do golo pela forma como se movimentou para ficar nas costas de Pepe e cabecear para o golo – atribuído a Diogo Costa -, mas não fez muito mais na primeira parte. É verdade que o Benfica teve menos bola, mas foram vários os passes falhados por Gonçalo Ramos que contribuíram para isso. Na segunda parte, pareceu o primeiro a baixar os braços, ficando várias vezes em posição de fora de jogo, o que irritou alguns companheiros. Não leva boas recordações do Clássico.

João Mário

O espelho da equipa. Aquele que tem sido, provavelmente, o jogador mais regular do Benfica esta época esteve absolutamente irreconhecível. Perde-se a conta dos passes falhados e dos lances em que definiu mal, naquele que terá sido um dos piores jogos com a camisola das águias. O desta época, foi certamente.