Sérgio Conceição foi questionado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses, sobre se o incomodava que se fale ultimamente na «estrelinha» do Sporting e de Rúben Amorim. O técnico portista respondeu com humor.

«Eu sou Sérgio Conceição, não sou Sérgio comichão. A mim não me dá comichão, outras coisas dão, mas isso não.»

Mais a sério, o técnico do FC Porto afirmou: «Nós estamos a fazer o nosso trajeto, o nosso percurso. Os adversários estão a ganhar, isto é uma maratona e no final fazem-se as contas.»

«O Sporting está a ter mérito porque está a ganhar os jogos. Nós estamos a ganhar os nossos. O importante é manter esta cadência e continuar até ao final a somar o máximo de pontos possível», acrescentou.

«Em três anos fui campeão duas vezes e não fui no outro porque sabe Deus, e algumas pessoas, porquê. A estrela é para quem trabalha e para quem é competente. O Sporting está a ser competente. Nós estamos a ser agora, mas não fomos tanto noutro período da época em que poderíamos ter feito mais. Temos de correr atrás do prejuízo e ir atrás dessa estrela. Ela está lá, mas é preciso ir buscá-la», concluiu Sérgio Conceição.