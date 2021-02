Sérgio Conceição criticou esta terça-feira declarações de Vítor Pereira, antigo treinador do FC Porto, acerca do ADN defensivo do atual técnico portista.

Questionado, na conferêcia de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses sobre o facto de estar há três jogos sem sofrer golos, Sérgio Conceição afirmou:

«A importância de não sofrer golos numa equipa grande é muito grande, é a base. O futebol é um desporto simples: é marcar e não sofrer. O não sofrer é tão importante como marcar», começou por dizer, acrescentando depois:

«Até treinadores que passaram por esta casa, como o Vítor Pereira, na entrevista à RTP, a dizer que tenho um ADN do FC Porto e que sou um treinador defensivo. É tão básico e fica-lhe tão mal dizer isto. Sinceramente, estou a dizer aqui porque não tive oportunidade de estar como ele, senão dizia-lhe na cara. Não gosto nada disso», disse Sérgio Conceição.

«Fomos a equipa que fez mais golos durante estes três anos, tirando o segundo ano. Apelidaram-nos de rolo compressor no primeiro ano, de tantos golos, de tantas goleadas que fizemos. Uma boa organização é a base para se ter sucesso em termos ofensivos», frisou, dando um exemplo: «Viram-nos a pressionar contra o Rio Ave de uma forma um bocadinho diferente. Porque percebia a forma construir a partir de trás do Miguel Cardoso. Isto é trabalho.»

«Somos a equipa em Portugal que nos últimos três anos que a maior parte das bolas que rouba é no meio-campo ofensivo. Isso não é ser defensivo, é trabalhar bem defensivamente, o que é diferente», concluiu Sérgio Conceição.