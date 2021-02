O Sporting de Braga, com três jogadores, é o clube mais representado na equipa ideal da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, feita pela combinação de pontuações do Maisfutebol e do SofaScore.

Piazon, João Novais e Ricardo Esgaio representam os minhotos, que venceram o Tondela por 4-2, numa equipa que tem ainda outros oito clubes representados, com um jogador cada: FC Porto, Sporting, Belenenses SAD, Famalicão, Gil Vicente, Boavista, Paços de Ferreira e V. Guimarães.