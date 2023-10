Stephen Eustáquio esteve ao lado de Sérgio Conceição esta terça-feira, para fazer a antevisão à receção ao Barcelona, um encontro da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

O internacional canadiano destacou a importância do encontro com os catalães nas contas do grupo, depois do triunfo na primeira ronda, frente ao Shakhtar.

«Temos máxima motivação para todos os jogos, gostamos de jogar jogos de Champions, mas todos os jogos são importantes. A missão cá dentro é ganhar todos os jogos e é isso que vamos tentar fazer amanhã. Respeitar o adversário, mas nunca mostrar medo. Sinto que se ganharmos o jogo de amanhã vamos bem encaminhados. Mas não podemos esquecer o que aconteceu no ano passado, perdemos os dois primeiros jogos e depois ganhamos os quatro. Vamos focados e jogo a jogo», frisou Eustáquio em conferência de imprensa.

