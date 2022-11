O FC Porto concluiu, esta quinta-feira, a preparação para o encontro frente ao Mafra, da primeira jornada do grupo A da Taça da Liga.



Privado dos internacionais Grujic, Taremi, Pepe, Diogo Costa, Otávio e Eustáquio, Sérgio Conceição chamou quatro jogadores da equipa B à sessão matinal: Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva.



No boletim clínico portista figuram os nomes de Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (tratamento), Gabriel Veron (treino condicionado) e Evanilson (tratamento). O técnico do FC Porto confirmou que o nigeriano e os dois brasileiros não vão recuperar a tempo do jogo contra o Mafra, agendado para as 20h45 desta sexta-feira.