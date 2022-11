Conceição: «Taça da Liga não é um título amaldiçoado»

Ao fim de 15 edições, o FC Porto continua sem vencer a Taça da Liga, uma prova na qual já foi quatro vezes à final.

Desde que chegou ao clube, Sérgio Conceição tem definido o fim desse jejum como objetivo, mas ainda não o conseguiu fazer.

Na antevisão à estreia naquela que vai ser a sua sexta tentativa de vencer a prova no comando dos dragões, o treinador recusou a ideia de que o troféu seja «uma pedra no sapato».

«Temos que chegar à final. Não podemos sofrer golos, e temos que fazer mais que o adversário. Desde que cheguei ao FC Porto fizemos sempre prestações positivas, temos que ser mais competentes do que no passado. Não é um título amaldiçoado, estou bastante confiante para começar a prova», declarou na antevisão ao jogo com o Mafra.